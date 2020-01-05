Філіп Кіркоров показав, як відпочиває на Мальдівах

Веселе фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що разом з Кіркоровим на райському острові помітили фітнес-тренера Євгена Валягина.

Багато користувачів мережі вирішили, що Філіпа Кіркорова і Валягина пов'язують близькі стосунки.

Разом з тим, на фото яке опублікував Кіркоров, він плаває на тлі екзотичного острова один.

Користувачів мережі знімок порадував.

«Ах, яке ж добрий ранок після такого фото! Відмінного відпочинку Вам!», «гарного відпочинку, Філіп!», «Якщо в новий рік, то тільки з такими емоціями», «Ах, який! Після такого фото день буде чарівний! Гарного Вам відпочинку, Філіп!», «Чудо-юдо риба-кит», «Другий раз в житті бачу тебе у воді🤷‍♀️Гарного відпочинку наш❤️», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, на кадрах, які публікує Валягин видно, що він також відпочиває на островах.

Нагадаємо, в влоге російського співака Єгора Кріда Філіп Кіркоров з'явився в кадрі з телефоном у руках, на якому добре видно, що екран смартфона артиста прикрашає фото рельєфного торсу голого чоловіка.

Крід видалив влог через годину після публікації. Глядачам же Крід сказав, що відео тимчасово недоступне через якихось неполадок.

Пізніше з'явилося відео, але вже без скандальної сцени. Однак скріни вже розлетілися по мережі.

Зазначимо, цей факт тільки підлив масла у вогонь. Відразу почали озвучуватися припущення, що Кіркоров зажадав вирізати провокаційний кадр.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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