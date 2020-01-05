Відомий український хореограф Олена Шоптенко поділилася тим, як проводить час під час свят

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, і опублікувала зворушливе сімейне фото.

«Яке ж неймовірне задоволення я отримую від сидіння вдома під час свят! 😁😅 Я, людина з шилом в одному місці, що вічно намагається щось придумати, спланувати і встигнути, зараз просто кайфую від дому, готування, привчання дитини до горщика (мами мене зрозуміють) і серіалу на дивані! 😁😉 Увага питання! Що це? Старість, втома або мамство?», - написала Шоптенко.

На знімку вона позує з маленькою дитиною.

Раніше повідомлялося, що Олена Шоптенко зважилася на кардинальний крок – вона обстригла волосся вперше в житті. Результатом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

«У 16 років я все-таки підрізала кінчики, і мої волосся, позбувшись ваги, різко підскочили і стали кудрявиться. Так, ще 10 років я проходила з буйною кучерявою шевелюрою. Ну і, ставши трохи постарше, я зрозуміла, що все-таки правильно зробила, що послухалася маму і не обрізала волосся коротко. Довге волосся було моєю візитною карткою багато років ))) Але після вагітності і структура волосся, і їх стан змінилося, тому я нарешті-то зважилася змінити зачіску 😁», - розповіла вона в мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.