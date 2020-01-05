Український хореограф, шоумен Влад Яма відпочивав в Майамі

Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Українська зірка опублікував знімки, на яких крім нього, відображені дружина і син, а також друг.

Судячи з кадрів, шоумен провів чудовий і веселий відпочинок. На одному зі знімків Яма постав у шубі, смішних шкарпетках і кепці.

На іншому фото Влад позував на пляжі в синіх плавках. Чоловік усміхався і щурився на сонці.

А дружина знаменитості позувала в облягаючому топі і довгим хвостом. Дівчина гарно вигнулась і продемонструвала свою шикарну фігуру.

"Ах, як хочеться повернутися...😲😲😲 @dimich_wnfit @liliya_yama #miami #miamibeach #майамі #майамибич #канікули", - підписав фото Яма.

За дві години пост хореографа набрав майже 5000 лайків.

"Уууу муларка😁", "Дуже красиво! Супер! 👍👍👍", "Не ну це стилек 🤘🏼😁😁😁", "Гарного відпочинку! І зі святами!!! 🌴🌴🌴🌲🌲🌲😃😃😃", "Після другої фотографії зрозуміла, що мій дід Гриша виявляється в тренді", "Маямі,тобто Ямі 😉", "Думаєш як би поставити новий танець ...", "Куди повертатися? Холодно, сльота !", "Краса!😍", "Ось це королева!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Влад Яма на початку нового року нагадав про те, як важливі тренування.

Знаменитий український хореограф вирішив мотивувати українців на заняття спортом, показавши, як проводить початок року.

Яма поділився новими короткими відео зі спортзалу в розділі Instagram-Сториз. На кадрах танцюрист показав, як займається на тренажерах, наводячи свою форму в ідеальний стан.

«Ну привіт», - підписав відео Яма, додавши напис «2020».

Раніше ми писали, що Влад Яма опублікував нове, яскраве і новорічне відео.

Українська знаменитість позує в червоному светрі, на якому були зображені сніговики, ялинки і чоловічки в червоних шапочках.

Влад Яма рухав тілом, при цьому його погляд був дуже серйозним.

"Зловив ритм у Новому Році!..🥂🍽🥁 Спасибі @monatik_official @irinamonatik 🤗🤗", - написав шоумен.

Всього за 20 хвилин пост українського шоумена отримав майже 5000 лайків і трохи коментарів.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.