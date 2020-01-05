Відома українська співачка Ірина Білик показала фото з відпочинку

цього разу Білик з'явилася в чорній верхньому одязі і окулярах, а також капелюсі. На фоні можна помітити розмитий пляж і воду, а також шезлонги. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У якому місті, країні ви любите відпочивати на початку року?", - написала Ірина під фото.

Фанати почали активно обговорювати публікацію Білик:

"В теплих країнах", "Там, де море", "Добре б в Домінікану", "Жахливі окуляри", "Іринко, ви не змінюєтеся. Як завжди, на висоті. Обіймаю", "Хочеться з вами", "Місто, країна - значення не має. Головне відпочивати", "У Франції", "Кожен раз в новому місці. Пальми в пріоритеті".

Раніше ми повідомляли, що 49-річна українська співачка Ірина Білик епатувала публіку, показавши себе в несподіваному образі.

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в нескромном вигляді. Так, Білик позує, лежачи на дивані, витягнувши вперед схрещені ноги в "бомбезных" ботфортах на величезному каблуці. На плечі артистки накинуть чоловічий піджак, а на голові чорна кашкет. Помітно, що співачка в міні, так як видно її стегна. Зухвалий погляд і яскравий макіяж доповнили брутальний образ співачки.

Повідомлялося, що Білик шокувала кардинальною зміною іміджу, фото облетіло мережу.

Відома українська співачка Ірина Білик вирішила припустити, як би її звали, якщо б вона народилася в Африці.

Співачка опублікувала фотографію жінки з пишною зачіскою.

"якби я народилася в Африці, мене б назвали Іфе, що в перекладі означає Любов. Як ви думаєте, яка могла б бути, в такому разі, моя африканська прізвище?", - написала Іра під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком.

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