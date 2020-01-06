Актриса, відома за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк вже довгий час брорется з онкологічним захворюванням 

Про стані зірки відомо тільки з повідомлень ЗМІ. Рідні та близькі зберігають мовчання з приводу стану Заворотнюк. 

Нещодавно з'явилися чутки, що в Анастасії з'явилися пролежні, а їх лікування проходить дуже складно, адже актриса веде малорухливий спосіб життя, пише replyua.net. Лікарі роблять усе можливе.

Варто відзначити, що медіа отримує інформацію, в основному, від друзів сім'ї артистки. Зокрема, таким чином стало відомо, що Заворотнюк пережила операцію на головному мозку і їй видалили пухлину.

Анастасія Заворотнюк

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Крім того, за чутками, під час хірургічного втручання Анастасії пошкодили частину мозку і вся її права сторона тіла стала паралізованою.

Нагадаємо,  Жанна Фріске хотіла виконати роль няні Віки і навіть вже пройшла проби на роль,  але за збігом обставин, ця роль дісталася Анастасії Заворотнюк.

Дізнавшись про цей збіг, злі особистості почали говорити, що саме даний факт біографії Заворотнюк зіграв в майбутньому злий жарт з її здоров'ям.

Раніше ми писали, що шанувальники хворої на рак Анастасії Заворотнюк не повірили у щирість слів відомої актриси.

Як відомо, в честь Нового року тяжкохвора зірка Анастасія Заворотнюк звернулася до своїх фанатів і подякувала за підтримку в боротьбі з недугою.

Багато фанатів зраділи зверненням Анастасії Заворотнюк та побажали зірці якнайшвидшого одужання і повернення на сцену. 

Але в коментарях затисались і хейтеры, які засумнівалися у щирості її слів. 

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Сериал «Моя прекрасная няня».👩‍👧‍👦📺 2004 год. 2 сезон 43 серия. Первый сериал комедийного жанра, который покорил наши сердца!🎬📺 Анастасия Заворотнюк стала телевизионной няней для всех детей нулевых👩‍👧‍👦❤️. ⠀© Все права на видео принадлежат их владельцам. Автор видео неизвестен ⠀#нулевые #00е #ностальгия #2000е #нулевые #90е #лихие90е #назвдвпрошлое #назадвдетство #прошлое #вспомнитьвсе #музыка90х #2000ые #моямолодость #дискотека90х #2000егода #нашедетство #детство #детство😊 #назадвдетство #дискотека2000х #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #заворотнюканастасия #настязаворотнюк #сериалы2000х #мояпрекраснаяняня #ностальгияподетству #ностальгия #ностальгия❤️

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Нагадаємо також, що  шанувальники зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поділилися кадрами з цього серіалу, присвяченими Новому року.

В одному з мікроблогів в Instagram опублікували "шматочок" серії, де персонаж Насті Вікторія і її коханий Максим Вікторович Шаталін (грає актор Сергій Жигунов) наряджають ялинку.

Примітно, що не лише у фільмі, але і в реальному житті на той час між акторами склалися любовні відносини. 

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Як повідомляла Politeka, рак у Заворотнюк: спливли деталі скандального роману із зоряним коханцем, "піднімав руку і..."

 