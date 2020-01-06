29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим, екс-віце-прем'єром Павлом Розенком перебувають на відпочинку на Кубі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася знімком у своєму мікроблозі в instagram. Олена-Крістіна позувала поруч з літнім іноземцем, до якого притулилася спиною. На ній біла футболка, коротенька джинсова спідниця і сліпони леопардового забарвлення. Родзинкою зухвалого образу стала шапка-берет з емблемою кубинського революціонера Че Гевари і величезна сигара в руці.

Раніше Лебідь просила своїх шанувальників вгадати, в якій країні вони з Розенком знаходяться. Тепер же зірка розкрила карти.

"А ось тепер точно всі здогадаються, де я - Куба!!!🤩☀️✌️ Як і обіцяла, підсумки конкурсу: перші троє вгадали - підписка і лайк 👍😍 Рада, що моя стрічка новин поповниться такими прекрасними дівчатами 🥰🥰🥰 Вітаю з перемогою! Обіймаю!😘 І всім веселих свят!🎉🎄💝💝💝", - підписала кадр Олена-Крістіна.

Фоловери тут же кинулися залишати захоплені коментарі і обговорювати конкурс.

"Талія краще ніж у Гурченко!💥"

"Бліін, а ось тепер то почуття, коли ти теж вгадав, але не перший, ех... ДІВЧАТ ВІТАЮ, ЮХУУ!🎉🎉☺️❤️"

"Як намальована в цьому береті і з сигарою, просто нереальна!🤩"

Нагадаємо, телеведуча поділилася жарким знімком з Розенком, зробленим в кафе. Дівчина поклала голову коханому на груди.

«Січневий ранок без фільтрів. Зараз підемо купатися в океанічний сніг😁🌊☀️🏖», – написала вона в соцмережі.

Крім того, ми розповідали, як Лебідь оригінально зізналася у любові Розенку. На Новий рік вона поділилася знімком з нареченим, під яким написала, що головне не сніг і гірлянди, а відчуття всередині, натякаючи на сильні почуття.

"Так як ялинку з ресепшна притягти в море не дозволили, доведеться зізнатися: настрій не залежить від гірлянд, воно у нас всередині 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вий р❤️к вже на носі!🤩🤩🤩 Так нехай у КОЖНОГО в цьому році всередині розквітне ❤️❤️❤️❤️❤️ І тоді там точно засяють гірлянди, феєрверки і цілий Всесвіт Щастя 🎇", - поділилася Олена-Крістіна.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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