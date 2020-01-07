В мережі помітили зміни у зовнішності російського співака Олександра Малініна

На думку людей, артист зловживає "уолами краси", а також наносить надто багато косметики, пише Рoliteka.net.

Деякі навіть бачать схожість між Малініним і його дружиною Еммою. Є хейтеры, які абсолютно не соромляться у висловлюваннях і називають зірку трансгендером.

Так, під одним з декабырьских постів, на фото якого Малінін позує у незвичайному для Росії вбранні, зібралося багато коментарів.

Крім того, в одній з груп також обговорювалася зовнішність знаменитості.

"Навіщо так яскраво фарбується. Тон нанесли з палець товщиною!! Навіщо?", "копати, трансгендер", "І не треба пластичного хірурга, поцілунок дружини все зробив за нього 😀😃🤣", "Нам здається, що Олександр Малінін (@alexandr_malinin) став дуже схожий на свою дружину Емму (@doktoremmamalinina) та Ольгу Бузову (@buzova86)🙈 Олександр, може варто зав'язувати з пластичними операціями?🤦🏼‍♂️", "Малінін став схожим на стару жінку!🤪", "В страшних трояндочках. Збабився зовсім😞", "😂Чоловік і дружина-одна сатана", "Я подумала що це дві сестри 🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, з 2011 року в родині знаменитого російського співака Олександра Малініна триває скандал: колишня дружина артиста намагалася «повісити» на нього свою дитину, але тепер раптово передумала.

Колишня дружина артиста співачка Ольга Зарубіна публічно заявляла, що Малінін відмовляється визнати їхню спільну дочку Кіру.

Роками Ольга намагалася розбудити батьківські почуття в Олександрі, але тепер заявила, що справжній батько Кіри — бізнесмен Костянтин Соболевський. У 80-ті Зарубіна одночасно зустрічалася і з Соболевським, і з Малініним, однак у той час кинула Костянтина, промінявши його на артиста.

Раніше повідомлялося, що співак Олександр Малінін прокоментував чутки про ворожість Алли Пугачової до Жанни Агузарової.

За його словами, між артистками немає конфлікту. Як зазначив артист, Алла ніколи не опуститься до того, щоб зробити капость. Примадонна "занадто велика" для цього. Швидше, зірка може не помітити людину, тим самим ще більше образити.

Нагадаємо, Малінін «вплутав» свою дочку в зйомки кліпу до ЧС-2018.

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