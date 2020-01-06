Колишній чоловік покійної поп-співачки Юлії Началовой розважався на новорічних святах разом з юною красунею

Зокрема, Євген Алдонін зі своєю дочкою від співачки Юлії Началовой, 13 –річною Вірою, відвідали один зі столичних торгових центрів.

На знімку розміщеному в Instagram, сім'я позує на тлі розписного холу.

Для виходу в світ батько з дочкою вибрали досить прості вбрання – зручні теплі речі. Чоловік був одягнений у синю спортивну кофту, поверх якої накинув жилетку, а Віра була одягнена в светрик з Сантою Клаусом і помаранчеву куртку.

"Прекрасні Новорічні святкові дні! Всім Добра!!!», - підписав знімок він.

Користувачі мережі почали обговорювати милий знімка батька і дочки.

" Ніжні, красиві, рідні, милі, чудові😘😘😘", "Мила дівчинка. дуже схожа на Вас. Вочевидь, така ж одухотворена, як мама. бережіть її. 💋", – написали вони.

Раніше ми писали, поп-співачка Юлія Началова за кілька днів до штучної коми, перебуваючи в якій вона померла, відмовилася від ампутації ноги.

«Не можу сказати, щоб щось було зроблено не так. Лікарі боролися до кінця. Вона зовсім не очікувала такого фіналу і дуже легковажно поставилася до цієї ситуації. Вона тиждень або більше займалася самолікуванням вдома замість того, щоб піти в поліклініку. А з подагрою люди живуть все життя і вмирають не від цього»,- розповів отець Віктор Началов.

Він пояснив, що Юлію спеціально ввели у штучну кому, щоб вона не мучилася від сильної болі.

«У неї був високий цукор в крові. Вона стала погано дихати після наркозу, коли була зроблена їй операція з приводу чистки ноги»,- розповідала подруга покійної співачки Дана Савельєва. Дівчина також підтвердила, що Юлія була категорично проти того, щоб там що-небудь чіпали.

Також стало відомо, що перед введенням артистки в стан коми, вона залишила рідним кілька голосових повідомлень. Близькі Юлії Началовой поки не готові оприлюднити їх зміст, сказали, що це надто особисте.

Нагадаємо, донька Юлії Началовой вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началовой виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началовой щиросердно зізнався після смерті співачки.