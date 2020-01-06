Бывший муж покойной поп-певицы Юлии Началовой развлекался на новогодних праздниках вместе с юной красавицей
В частности, Евгений Алдонин со своей дочерью от певицы Юлии Началовой, 13 –летней Верой, посетили один из столичных торговых центров.
На снимке размещенном в Инстаграм, семья позирует на фоне расписного холла.
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Для выхода в свет отец с дочерью выбрали достаточно простые наряды – удобные теплые вещи. Мужчина был одет в синюю спортивную кофту, поверх которой накинул жилетку, а Вера была одета в свитерок с Сантой Клаусом и золотистую куртку.
"Прекрасные Новогодние праздничные дни! Всем Добра!!!», - подписал снимок он.
Пользователи сети принялись обсуждать милый снимка отца и дочери.
" Нежные, красивые, родные, милые, чудесные😘😘😘", "Милая девочка. очень похожа на Вас. И по всей видимости такая же одухотворенная как мама. берегите ее. 💋", – написали они.
Ранее мы писали, поп-певица Юлия Началова за несколько дней до искусственной комы, находясь в которой она скончалась, отказалась от ампутации ноги.
«Не могу сказать, чтобы что-то было сделано не так. Врачи боролись до конца. Она совершенно не ожидала такого финала и очень легкомысленно отнеслась к этой ситуации. Она неделю или больше занималась самолечением на дому вместо того, чтобы пойти в поликлинику. А с подагрой люди живут всю жизнь и умирают не от этого»,- рассказал отец Виктор Началов.
Он объяснил, что Юлию специально ввели в искусственную кому, чтобы она не мучилась от сильной боли.
«У нее был высокий сахар в крови. Она стала плохо дышать после наркоза, когда была сделана ей операция по поводу чистки ноги»,- рассказывала подруга покойной певицы Дана Савельева. Девушка также подтвердила, что Юлия была категорически против того, чтобы там что-либо трогали.
Также стало известно, что перед введением артистки в состояние комы, она оставила родным несколько голосовых сообщений. Близкие Юлии Началовой пока не готовы обнародовать их содержание, сказали, что это слишком личное.
Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.
Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.
Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.