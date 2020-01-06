38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак зробила чоловікові, режисерові Костянтину Богомолову прочуханку прямо перед камерою

Як передє Politeka.net, Ксенія поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому вони з чоловіком піднімаються на гору - в повній екіпіровці - щоб покататися на лижах (щоб подивитися ролик, скрольте вниз). До речі, родина відпочиває в Куршевелі. На гірськолижний курорт Ксенія взяла з собою і 3-річного сина Платона від першого шлюбу.

Поки вони піднімаються на гору, Собчак вирішила влаштувати Богомолову жартівливе інтерв'ю, темою якого стала нещодавня відмова WADA в участі російських спортсменів від Олімпіади через допінгові скандали.

"Костянтин, це другий день вашого катання на лижах... Скажіть чи є майбутнє у російського лижного спорту? - Безумовно. В моєму обличчі, ти це розумієш, ти привезеш докази... - У тебе є дуже симпатична інструкторша... дуже симпачитчна... - Крихітко, я надихаюся не цим. Я надихаюся забороною на допінг...", - кажуть в кадрі Собчак та Богомолов.

"На легкому глинтвейновому допінгу готуємося до змагань з @konbog75", - написала в мережі Ксенія.

Шанувальники знаменитості активно обговорюють кадри і вставляють свої п'ять копійок:

"Ксюшо❤️ чесно треш! Що у спортсменів віднімають прапор!! Але .буде час вирішити те лайно всередині країни! Бандитизм ,злидні ,корупція! І крадіжки кумовські 😢!"

"Який солодкий 🍭"

"Фіфекти мови! Тюююю батенька...."

"Вміють люди відпочивати, молодці!🔥"

"Ну сказанув _ завернув , 🤣🤣🤣🤣"

"Легкий глинтвейний допінг ліг на літр іншого чогось міцнішого""

"Дядько зліва трохи не випав щоб потрапити в камеру 😂"

Раніше ми повідомляли, Богомолов приголомшив зізнанням про розставання з Собчак. У своєму новорічному привітанні режисер заговорив про те, з якими труднощами йому даються розлуки з коханою дружиною. Трепетні слова про те, як через кілька днів після розставання настає момент зустрічі, Ксенія його зустрічає в аеропорту - погляди, жести, обійми - знайшли відгук не у всіх фоловерів Костянтина. Деякі диву даються, як він може жити з Собчак.

"Любов зла... Незбагненно, як можна любити жінку, м'яко кажучи, непривабливу у всіх відносинах😕😢😕", - писали в коментарях.

Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."

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