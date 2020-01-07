Російська балерина Анастасія Волочкова записала нове відео в Instagram

На кадрах артистка позувала у бікіні у воді, тут і шпагат не потрібен, а позаду неї виднілися судна, пише Рoliteka.net.

Анастасія купалася в темних окулярах, звертаючись до підписників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка похвалилася відпочинком в Таїланді, розповідаючи, що добре проводить час з великою компанією.

Також артистка зачепила тему чоловіка, з яким вона сфотографувалася. За словами Волочкової, люди, які будують здогадки і "проводять розслідування" про те, хто її наречений - "недалекі".

Артистка зізналася, що вона розкриє ім'я улюбленого лише тоді, коли сама захоче.

В кінці Анастасія сказала - нехай люди і далі пишуть їй гидоти, але не переходячи межу розсудливості.

"Привіт з Таїланду. Люди, не переходьте межі розсудливості.. Це не красить. Багатьом, кому кортить, хочеться сказати: Живіть своїм життям, а не моїм.. Хоча, моє, звичайно, яскравіше і цікавіше😉😊🌺👍💃", - додала в пості зірка.

Тільки за годину пост балерини зібрав майже 44 тисячі переглядів і багато коментарів.

"Заслуженій артистці РФ не треба звертати увагу на людей, які пишуть гидоти....", "Анастасія, у вас раніше пости були всі життєрадісні, позитивні, за це мені подобалися. А тепер що сталося? Як-ніби хочете щось комусь довести...", "Життя на показ, а коли постарієш що будеш показувати?", "Ні. Моє яскравіше і цікавіше.😀", "Ми не живемо твоїм життям, ми сміємося над ним", "В нетверезому вигляді плавати небезпечно , можна потонути ! 🤔", "Анастасія,з наступаючим Вас Різдвом!) не звертайте уваги на думки обмежених і неповноцінних людей! Вони цього не варті!", "Привіт з Росії, привіт Таїланду, і ніяких хворобливості не слухайте, нехай доб'ються хоч частину того що у вас є...", "Таке відчуття, що Настя не так радіє відпочинку, як відпочиває на зло ,, добрим людям,, . Відпочивайте спокійно , без нас . Не треба так старатися 😂", "Досить Вам вже виставляти одне і теж про те, що люди Вам заздрять. Покажіть краще в сторіс красиві місця Тайланда, адже там дуже красиво...", - написали користувачі сети.

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