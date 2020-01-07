Российская балерина Анастасия Волочкова записала новое видео в Инстаграм

На кадрах артистка в бикини позировала в воде, тут и шпагат не нужен, а позади нее виднелись судна, пишет Рoliteka.net.

Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.

Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".

Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.

В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.

"Привет из Таиланда. Люди, не переходите границы благоразумия.. Это не красит. Многим, кому неймется, хочется сказать: Живите своей жизнью, а не моей.. Хотя, моя, конечно, ярче и интереснее😉😊🌺👍💃", - добавила в посте звезда.

Только за час пост балерины собрал почти 44 тысячи просмотров и много комментариев.

"Заслуженной артистке РФ не надо обращать внимание на людей, которые пишут гадости....", "Анастасия, у вас раньше посты были все жизнерадостные, позитивные, за это мне и нравились. А теперь что произошло? Как-будто хотите что-то кому-то доказать...", "Жизнь на показ, а когда постареешь что будешь показывать?", "Нет. Моя ярче и интереснее.😀", "Мы не живем твоей жизнью, мы над ней смеемся", "В нетрезвом виде плавать опасно , можно утонуть ! 🤔", "Анастасия,с наступающим Вас Рождеством!) не обращайте внимания на мнения ограниченных и ущербных людей! Они этого не достойны!", "Привет из России, привет Таиланду, и никаких болезных не слушайте, пусть добьются хоть часть того что у вас есть...", "Такое ощущение, что Настя не так радуется отдыху, как отдыхает назло ,, добрым людям,, . Отдыхайте спокойно , без нас . Не надо так стараться 😂", "Хватит Вам уже выставлять одно и тоже о том, что люди Вам завидуют. Покажите лучше в сторис красивые места Тайланда, ведь там очень красиво...", - написали пользователи сети.

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