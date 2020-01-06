Христина Асмус була щаслива в компанії чоловіка і доньки

Дружина Гаріка Харламова Христина Асмус опублікувала кілька милих знімків зі своєю донькою за якою наречені скоро будуть ставати в чергу

Як повідомляє Politeka.net, 2019 рік став зовсім непростим для зіркової пари Христини Асмус і її чоловіка Гаріка Харламова. Адже молода актриса стала об'єктом обговорення після того, як вийшов фільм "Текст", де Асмус виконала головну роль.

Еротична сцена, найвідвертіша в кар'єрі Христини, боляче вдарила по її репутації. Втім, вона ж збільшила кількість її шанувальників.

Але початок 2020 року почалося з позитивної ноти, адже подружжя відсвяткувало День народження їхньої єдиної доньки Насті.

Обоє привітали дівчинку на своїх сторінках в Instagram, а через кілька днів Асмус показала сімейні знімки з дочкою і чоловіком. Разом вони сходили на новорічну ялинку в Російській Академії наук.

Асмус позувала в шубці білого кольору та кавових штанях широкого крою. На її доньці Насті шубка ніжного відтінку пудрової троянди і блакитна сукня. Мати і донька щасливо посміхаються в камеру, демонструючи всім свою радість.

Користувачі мережі не могли залишити знімки без компліментів і почали активно їх коментувати.

"Донька дуже красива у вас! Схожа і на тата і маму. Шкода, що в Пітері живу і на цю ялинку не потрапити", "Мілашки😜😜🔥", "Ух тиии😍 фото дуже тепле 😍😍", "Христина, яка ж мила карусель😌😍 Красииииві😍😍😍".

Також раніше повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною російського коміка Гаріка Харламова, поділилася зі знімком спальні.

Дівчина активний користувач соціальних мереж, де часто радує шанувальників яскравими моментами з життя. А в цей раз актриса вирішила прочинити двері своєї спальні.

Перед камерою Христина з'явилася у вбранні, який нагадує піжаму – на ній світлі широкі штани і короткий білий топік.

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