Кристина Асмус была счастлива в компании супруга и дочери

Жена Гарика Харламова Кристина Асмус опубликовала несколько милых снимков со своей дочерью за которой скоро будут женихи в очередь становиться

Как сообщает Politeka.net, 2019 год стал совершенно непростым для звездной пары Кристины Асмус и ее супруга Гарика Харламова. Ведь молодая актриса стала объектом обсуждения после того, как вышел фильм "Текст", где Асмус исполнила главную роль.

Эротическая сцена, самая откровенная в карьере Кристины, больно ударила по ее репутации. Впрочем, она же увеличила количество ее поклонников.

Но начало 2020 года началось с положительной ноты, ведь супруги отпраздновали День рождения их единственной дочери Насти.

Оба супруга поздравили девочку на своих страницах в Instagram, а через несколько дней Асмус показала семейные снимки с дочерью и мужем. Вместе они сходили на новогоднюю елку в Российской Академии наук.

Асмус позировала в шубке белого цвета и кофейных штанах широкого кроя. На ее дочери Насте шубка нежного оттенка пудровой розы и голубое платье. Мать и дочурка счастливо улыбаются в камеру, демонстрируя всем свою радость.

Пользователи сети не могли оставить снимки без комплиментов и начали активно их комментировать.

"Дочка очень красивая у вас! Похожа и на папу и на маму. Жалко, что в Питере живу и на ёлку эту не попасть", "Милашки😜😜🔥", "Ух тыыы😍 фото очень тёплое 😍😍", "Кристина, какая же милая карусель😌😍 Красиииивые😍😍😍".

Также ранее сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус, которая является супругой российского комика Гарика Харламова, поделилась снимком со спальни.

Девушка активный пользователь социальных сетей, где часто радует поклонников яркими моментами из жизни. А в этот раз актриса решила приоткрыть дверь своей спальни.

Перед камерой Кристина появилась в наряде, который напоминает пижаму – на ней светлые широкие штаны и короткий белый топик.

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