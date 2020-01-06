66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в популярному серіалі "Свати", здивувала кадром зі своїм колегою, який дивиться на неї закоханими очима

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Кравченко виклала фото з актором Федором Добронравовим, що виконував роль Івана Будька, чоловіка Валюхи. На фото видно, як Добронравов захоплено дивиться на сценічну дружину.

"З чудовим Федором Добронравовим ✌🏻❤️", - підписала кадр артистка.

Коментуючі розхвалили акторів і висловили надію, що скоро побачать продовження "Сватів"

"Це супер фільм.Актори умнички.Давайте будь ласка продовження"

"Чудові актори!! Свати,це мій улюблений серіал, не набридає ніколи. Зі святами Вас,дорога Тетяно! Успіхів, здоров'я, нових творчих перемог!!😊"

"Які ж ви класні💖😘любимо вас дуже💞👍"

"Чудова кіношна пара👏👏👏"

"Ви класні, можна реально подумати, що ви чоловік з дружиною, і прожили не мало років разом. Ви супер!!!👏👏👏😍😍😍 Люблю Вас!😍😍😍"

Раніше ми повідомляли, Кравченко здивувала шанувальників, поділившись архівним фото. Вона постала зовсім ще молодою з короткою стрижкою і в пуловері темного кольору.

Ностальгія, мабуть, накрила Тетяну Едуардівну. Вона підписала знімок в трохи жартівливій манері, натякаючи на те, як насправді швидко лятят роки, хоч здається, що це було вчора.

"Кілька років тому 😍 Впізнали?", - підписала знімок Кравченко.

Також ми розповідали, Кравченко зганьбилася після фейкових новин про "похорон" Добронравова. Актриса підняла у соцмережі питання про виховання дітей, порівнявши при цьому Україну з Росією.

"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика", - написала зірка.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік

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