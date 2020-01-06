Популярна українська телеведуча Катя Осадча полетіла відпочивати на Сейшели і ділиться в мережі пляжними знімками

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість запостила кілька фотографій, на яких відображена в купальнику і сонцезахисних окулярах.

На них провідна виглядає задоволеною і широко посміхається.

На задньому плані видніється красивий морський пейзаж.

«Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус :) коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати 😇», - підписала Осадча.

Користувачі мережі побажали Каті гарного відпочинку і зазначили, що у неї шикарна фігура.

«Ідеальне початок року. Заздрю по доброму», «Яка шикарна фігура!👍», «Чудового відпочинку😍❤️», «Чарівного відпочинку», « Вам так личить цей пейзаж», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Катя Осадча порівняла повоєнний Берлін з ситуацією, яка склалася в Україні через Росії.

Під знімком Осадча згадала страждання жителів столиці Німеччини в часи Берлінської стіни і порівняла з нинішньою ситуацією в Україні.

За її словами, 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни.

"Коли наші діти чи онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами", – поділилася телеведуча.

Повідомлялося, що Кароль і Осадча відзначилися на корпоративі слуг народу.

В мережу потрапили фото і відео з новорічного корпоративу «Слуг народу»

У п'ятницю, 20 грудня, у фракції "Слуга народу" стався масштабний новорічний корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів столиці. Для політиків співала сама Тіна Кароль і Jerry Heil, а ведучою була Катя Осадча.

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