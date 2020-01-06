Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, закликала фоловерів допомогти Австралії в боротьбі зі страшними пожежами, що охопили країну

Як передає Politeka.net, Регіна поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких вона постала з кенгуру і коалою. Дівчина закликала користувачів мережі не обговорювати тему жахливої екокатастрофи в Австралії, а допомогти матеріально. У приклад вона поставила голлівудську зірку австралійського походження Ніколь Кідман, яка не розмовляла, а відразу "відстебнула" півмільйона доларів.

Тодоренко додала, що теж фінансово допомогла Австралії, звичайно, не в такому обсязі, як Кідман.

" #Australia Тільки що ввела@в пошуковику «як допомогти Австралії», замість необхідних мені посилань першим ділом натрапила на «висловлювання зірок на тему про те, що відбувається в Австралії». Серйозно ????? Може , вже вистачить просто викладати пости про те , як ми співчуваємо , а почати робити щось ??? Я знаю, що серед вас є люди , які готові допомогти нашій екосистемі. Гортайте карусель , на наступному фото всі довідки і паролі допомоги Австралії. Ми живемо на одній планеті , де все взаємопов'язане! Давайте допомагати один одному! Беру приклад з Ніколь Кідман, яка пожертвувала 500 000 $ ! Звичайно ж , такого ресурсу у мене немає , але скільки змогла! Дай Боже , всім нам жити на квітучій ЗЕМЛІ!", - підписала знімки Регіна.

Думки коментуючих розділилися. Частина солідарна зі співачкою, а деякі обурилися, чому вони повинні допомагати "багатій Австралії", коли самі бідні.

"Повністю згодна з вами👌"

"Як це мило"

"На Росію, Регіна, жертвувала? Хоча, за Австралію спасибі...🤝🤝🤝🥀❄️🥀❄️🥀❄️🥀❄️🥀"

"Регіна скажіть будь ласка а як допомогти Росії ? А точніше нашим бабусям і дідусям??"

"Допомагай Регіна, схе*лі просиш допомоги у бідних 🙈😇"

"Ніколь Кідман наприклад родом з Австралії,а ти своїй Україні краще перейшли"

"От і пиши своїм друзям які на рівні з Ніколь Кідман, що б скинулися грошима на Австралію 😂"

"Австралія багата країна, навіщо бідним жителям Росії допомагати фінансово

?!"

"Мені здається головна допомога, це все таки економніше відноситься до ресурсів і думати про екологію. Який сенс відправляти гроші, а потім йти в супермаркет і купувати все в пластиковій тарі? Пожежа-це наслідок, нестримне споживання ресурсів це причина."

"А чому коли ліс у Сибіру горів,мало кому це було цікаво?"