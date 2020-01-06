Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, закликала фоловерів допомогти Австралії в боротьбі зі страшними пожежами, що охопили країну
Як передає Politeka.net, Регіна поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких вона постала з кенгуру і коалою. Дівчина закликала користувачів мережі не обговорювати тему жахливої екокатастрофи в Австралії, а допомогти матеріально. У приклад вона поставила голлівудську зірку австралійського походження Ніколь Кідман, яка не розмовляла, а відразу "відстебнула" півмільйона доларів.
Тодоренко додала, що теж фінансово допомогла Австралії, звичайно, не в такому обсязі, як Кідман.
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Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.