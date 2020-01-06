Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, призвала фолловеров помочь Австралии в борьбе со страшными пожарами, охватившими страну
Как передает Politeka.net, Регина поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых она предстала с кенгуру и коалой. Девушка призвала пользователей сети не обсуждать тему ужасной экокатастрофы в Австралии, а помочь материально. В пример она поставила голливудскую звезду австралийского происхождения Николь Кидман, которая не разглагольствовала, а "отстегнула" полмиллиона долларов.
Тодоренко добавила, что тоже финансово помогла Австралии, конечно, не в таком объеме, как Кидман.
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Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.