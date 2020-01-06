Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, призвала фолловеров помочь Австралии в борьбе со страшными пожарами, охватившими страну

Как передает Politeka.net, Регина поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых она предстала с кенгуру и коалой. Девушка призвала пользователей сети не обсуждать тему ужасной экокатастрофы в Австралии, а помочь материально. В пример она поставила голливудскую звезду австралийского происхождения Николь Кидман, которая не разглагольствовала, а "отстегнула" полмиллиона долларов.

Тодоренко добавила, что тоже финансово помогла Австралии, конечно, не в таком объеме, как Кидман.

" #Australia Только что ввела@в поисковике «как помочь Австралии», вместо необходимых мне ссылок первым делом наткнулась на «высказывания звёзд на тему о происходящем в Австралии». Серьезно ????? Может , уже хватит просто выкладывать посты о том , как мы соболезнуем , а начать предпринимать что-то ??? Я знаю, что среди вас есть люди , которые готовы помочь нашей экосистеме. Листайте карусель , на следующем фото все справки и пароли помощи Австралии. Мы живем на одной планете , где все взаимосвязано! Давайте помогать друг другу! Беру пример с Николь Кидман, которая пожертвовала 500 000 $ ! Конечно же , такого ресурса у меня нет , но сколько смогла! Дай Бог , всем нам жить на процветающей ЗЕМЛЕ!", - подписала снимки Регина.

Мнения комментирующих разделились. Часть солидарны с певицей, а некоторые возмутились, почему они должны помогать "богатой Австралии", когда сами бедные.

"Полностью согласна с вами👌"

"Как это мило"

"На Россию, Регина, жертвовала? Хотя, за Австралию спасибо...🤝🤝🤝🥀❄️🥀❄️🥀❄️🥀❄️🥀"

"Регина скажите пожалуйста а как помочь России ? А точнее нашим бабушкам и дедушкам??"

"Помогай Регина, схе*ли просишь помощи у бедных 🙈😇"

"Николь Кидман например родом из Австралии,а ты своей Украине лучше перешли"

"Вот и пиши своим друзьям которые на уровне с Николь Кидман, что б скинулись деньгами на Австралию 😂"

"Австралия богатая страна, зачем бедным жителям России помогать финансово

?!"

"Мне кажется главная помощь, это все таки экономнее относится к ресурсам и думать об экологии. Какой смысл отправлять деньги, а потом идти в супермаркет и покупать все в пластиковой таре? Пожар это следствие, безудержное потребление ресурсов это причина."

"А почему когда лес в Сибирь горел,мало кому оно было интересно?"