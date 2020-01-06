Світська левиця Кім Кардашьян здивувала шанувальників архівним кадром

Фото з юності американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, повідомляє Рoliteka.net.

Незвичне фото для зірки зібрало більше 3,2 мільйонів лайків і тисячі коментарів за одну добу. Багатьох умилила юна Кім Кардашьян, яка ще не встигла зробити пластику на вилицях, талії, сідницях, не збільшила груди і не виправила ніс.

Така справжня Кардашьян сподобалася її прихильникам, майже не зібравши негативних коментарів на її сторінці в соцмережі.

Зазначимо, що на знімку майбутній світовій зірці не більше 16 років. Вона ще не встигла витягнутися і не позбулася дитячої припухлості щік, рук і не втягувала живіт. На фото вона позує боком, де вже можна відзначити її видатну п'яту точку, яку вона скоро застрахує на $21 мільйон доларів.

Також на задньому фоні можна розглянути звичайну американську кімнату для дівчинки-підлітка, де розкидані речі, багато косметики на комоді, звичайний килим і картина на стіні.

В коментарях її сестра, Хлоя Кардашьян, зазначила, що пам'ятає цей момент, коли було зроблено фото:

«Я пам'ятаю це!!!!!! Гей, дівчинка!!!!», – написала вона першою під постом зірки.

Також раніше вона опублікувала ще один архівний кадр, де вона зображена зовсім дитиною. На фото сидять на лавочці троє: сама Кім Кардашьян (праворуч), Хлоя Кардашьян (посередині) і Кортні Кардашьян (ліворуч).

Всі діти посміхаються на камеру.

«Трійнята», – підписала селебріті архівне фото з сестрами.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян зачарувала шанувальників сміливим фото на підлозі в білизні від свого особистого бренду. Для фото вона розпустила волосся по плечах, одягла білизна з нової колекції бренду білизни кольору шкіри для жінок.Кардашьян сіла на підлогу перед дзеркалом і почала знімати світлі шкарпетки.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.