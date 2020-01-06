Російський співак Влад Топалов зробив несподіване зізнання про свої вади

Як повідомляє Politeka.net, Влад Топалов і Регіна Тодоренко разом виховують маленького синочка Майкла. Крім того, вони разом працюють.

Зовсім нещодавно Влад Топалов став співведучим в авторському шоу своєї дружини "П'ятниця з Регіною". Але, за його словами, вже встиг втратити робоче місце через власні слабкості і пристрасті, яка не в силах подолати.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував відео, яке супроводжував приголомшуючим зізнанням. Так, стало відомо, що Топалов просто обожнює поїсти і не може стриматися навіть під прицілом безлічі відеокамер.

На відео співак насолоджується ласощами, які стоять перед ним на столі. Рука артиста постійно тягнеться до тарілки, хоча він і намагається вести бесіду і робити вигляд, що уважно слухає гостя програми.

"У мене істерикаааа. Ось, власне, чому мене вигнали з @prtshow. Так, я дуже люблю жерти", - зізнався Влад Топалов.

Користувачі мережі з гумором сприйняли зізнання артиста і посміялися над ним від душі. Захопився відео свого колеги навіть Сергій Лазарєв.

"😂😂😂😂😂 це геніально! ТЕпа я тебе обожнюю!!!", "Це шедевр!!!! 😂", "А Владька слухає, та їсть😂", "Хороший апетит це чудово👍 головне, щоб в боках це не відбилося 😉", " Блін, ти зробив мій вечір 😂".

Також раніше повідомлялося, що Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом.

На фан-акаунті шанувальники також постійно демонструють фото з відпочинку артистки. Однак, на цей раз в Инстаграме з'явилися кадри зірки, зроблені в новорічному стилі. Регіна позувала разом з чоловіком і малюком. Артисти при цьому забавно кривлялися на камеру.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

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