29-річна українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим, екс-віце-прем'єром Павлом Розенком перебувають на відпочинку на Кубі

Як пише Politeka.net, красуня поділилася знімком у своєму мікроблозі у соцмережі instagram.

Олена-Христина опублікувала нові знімки прямо з сонячного пляжу Куби, де вона засмагала на теплому піску біля самісінької води.

Для фото телеведуча вибрала яскравий купальник без бретелей, бра жовтого кольору і яскраві труси зеленого з різними малюнками. З аксесуарів Лебідь вибрала сонцезахисні окуляри синього кольору. На фото вона широко посміхається, розставивши руки.

«Підзарядка сонячних батарей», – вона підписала знімки.

Шанувальники і фолловери зірки почали активно писати негатив в коментарях з приводу її стрункості, навіть надмірної худорлявості. Деякі запитали вага телеведучої.

«Дистрофичка», «і нам сонечка привези», «Христина, я перепрошую, а який у вас вага?», «Потворність😢», «Чому худа? Чому жирна? Чому? Чому? Люди, дивіться за собою!!!! Не виховані!!!», «Ух ти! Яка ви худа!», «Фігура – мрія», «Впевнена, Ви б і не проти набрати пару кг. Але проти природи не попреш. Я люблю те, як ви вміло підкреслюєте свою фігуру і гідно ігноруєте тупі коментарі, типу "так хочеться нагодувати тебе, тобі треба поправитися, чого ти така худа"», «Класний купальник , а ви в ньому прям взагалі топ😍💋👍», «Дивишся на тебе, та й відгодувати хочеться)))) 😘😘😘», «Треба трохи набрати хоча ти і так вогонь», «Пирожуля», «Щаслива!😍Так тримати!», – відзначили в мережі.

Зазначимо, відомо, що Олена-Крістіна Лебідь – веганка, і повністю виключила тваринні продукти з раціону. В попередніх постах вона пояснила, що ще більше схудла на відпочинку, з-за того, що Куба – м'ясна країна, і їй нема чого їсти.

Крім того, пост української зірки набрав за першу годину публікації майже 5 тисяч відміток мені подобається і сотні коментарів.

Нагадаємо, що раніше Олена-Христина позувала поруч з літнім іноземцем, до якого притулилася спиною. На ній біла футболка, коротенька джинсова спідниця і сліпони леопардового забарвлення. Родзинкою зухвалого образу стала шапка-бере з емблемою кубинського революціонера Че Гевари і величезна сигара в руці.

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