Популярна українська співачка й солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала апетитні форми у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в TikTok.
Так, на опублікованих кадрах Дорофєєва з двома дівчатами влаштовують гарячий танець під музику, демонструючи апетитні форми. Уточнимо, що на Дорофєєвої красуються облягаючі штани і топ.
@nadyadorofeeva
Вчуся .строго не судіть♬ оригінальний звук - nadyadorofeeva
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Шанувальники Дорофєєвої оцінили гідності зірки по достоїнству.
«На це можна дивитися вічно!», «Надя, ти добре танцюєш! Давай ще», «Надя, ось це вигини. Просто балдію», «нереально красива», «залипательно», «це бомбей», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва, солістка групи "Время и Стекло", показала фото після новорічних свят. На фото Дорофєєва у вільному плаття позує на тлі інших речей. Надя показала мову і тримає однією рукою за волосся.
Відповіла на пост відома українська співачка Джамала:
"Яке плаття , здається мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є, їла його на один день , а думаю про нього постійно".
Фанати також почали коментувати фото:
"Краща", "Наша красуня", "стиль", "Моделька наша", "Ну куди ж без олів'є. Я вже зжерла цілу миску", "Мене теж воно не відпускає", "Боже, яка гарна", "Наша зайчик", "Надя, вистачить їсти".
Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва розбурхала новим образом в червоному вбранні.
Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі.
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.
Нагадаємо, Дорофєєва в дивній позі показала, як потрібно зустрічати Новий рік
А ще Politeka писала, що безсоромна Дорофєєва засвітила зайве прямо на сцені
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва без макіяжу вирішила вразити жарким домашнім видом