Популярна українська співачка й солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала апетитні форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Дорофєєва з двома дівчатами влаштовують гарячий танець під музику, демонструючи апетитні форми. Уточнимо, що на Дорофєєвої красуються облягаючі штани і топ.

Шанувальники Дорофєєвої оцінили гідності зірки по достоїнству.

«На це можна дивитися вічно!», «Надя, ти добре танцюєш! Давай ще», «Надя, ось це вигини. Просто балдію», «нереально красива», «залипательно», «це бомбей», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва, солістка групи "Время и Стекло", показала фото після новорічних свят. На фото Дорофєєва у вільному плаття позує на тлі інших речей. Надя показала мову і тримає однією рукою за волосся.

Відповіла на пост відома українська співачка Джамала:

"Яке плаття , здається мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є, їла його на один день , а думаю про нього постійно".

Фанати також почали коментувати фото:

"Краща", "Наша красуня", "стиль", "Моделька наша", "Ну куди ж без олів'є. Я вже зжерла цілу миску", "Мене теж воно не відпускає", "Боже, яка гарна", "Наша зайчик", "Надя, вистачить їсти".

Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва розбурхала новим образом в червоному вбранні.

Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

Нагадаємо, Дорофєєва в дивній позі показала, як потрібно зустрічати Новий рік

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