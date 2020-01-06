Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала, як попітела зі своїм чоловіком Потапом
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
«Sport Time», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Каменських в облягаючому топі позує разом з Потапом після тренування. Як можна помітити, обидва вони щасливі.
При цьому українці були позбавлені можливості висловити свою думку про знімку. Його Каменських показала у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, зоряна пара Потап і Настя Каменських полетіли у відпустку в Мексику. На офіційних сторінках співаків із завидною регулярністю з'являються барвисті знімки з відпочинку.
Настя Каменських регулярно розбурхує уяву шанувальників, змінюючи вбрання і образи. Теплі краї стали для Насті прекрасним приводом постати перед шанувальниками не тільки у відвертих купальниках, але і теплих убраннях.
Зовсім недавно співачка вразила шанувальників черговою порцією гарячих кадрів. На них вона позувала без білизни в одному лише халаті.
На Каменських шовковий халат чорного відтінку з мереживом і вставками з прозорої тканини. Крізь неї виразно видно, що дівчина вирішила не надягати білизну. До всього іншого, Настя бере спокусливі пози на камеру, демонструючи глибоке декольте.
Волосся укладене з вологим ефектом, погляд співачки пронизливий, губи трохи прочинені і підкреслюють спокусливість образу.
Користувачі мережі не пройшли повз і почали активно коментувати побачені кадри, засипавши співачку всілякими компліментами. Були і ті коментатори, яким не сподобалися відверті знімки.
"Ти така красива і сексуальна!!!!", "Настя красива звичайно сексуальна ,але надто вже боляче напоказ виставляє свою фігуру, як ніби їй чогось в житті не вистачає", " Просто 💣", "Красуня, пали!)", "Яка ти зайчик красива", "Настя ви, як завжди, ну дуууже красива❤️".
Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік.
А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців.
Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне.