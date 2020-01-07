Стан здоров'я російської актриси Анастасії Заворотнюк дійсно далекий від хорошого, однак і не настільки поганий, щоб рахувати дні до її смерті

Таку заяву зробила відомий таролог і ясновидиця Саона, яка спростувала інформацію про серйозне погіршення самопочуття зірки серіалу «Моя прекрасна няня», передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Ясновидиця підтвердила, що в організмі зірки у зв'язку з хворобою відбуваються незворотні процеси, але вони не настільки трагічні, щоб рахувати дні до її відходу в інший світ.

За словами Саони, хвороба Заворотнюк не така жахлива, як це підноситься в усіх ЗМІ, і з подібним діагнозом пацієнти можуть жити 10-15 років. Скоро Анастасія закінчить курс лікування, після якого до кінця життя їй потрібно буде проходити планові огляди.

Саона вважає, що з'являтися на публіці актриса перестала зовсім не через хворобу, а щоб уникнути відповідальності, в тому числі і за борги, які на ній висять. А цифри там фігурують дуже суттєві. Щоб повернути гроші, їй доведеться віддати все, що у неї є.

Таролог впевнена: скоро шанувальники зірки дізнаються всю правду про неї. Самій же Анастасії доведеться виплатити якщо не всю, то значну частину боргу.

« Я бачу, що виплати пройдуть, а на частину суми вона підготує документи, які допоможуть уникнути погашення боргів», – наголосила ясновидиця.

Раніше ми писали, що про здоров'я актриси, яка бореться з онкологічним захворюванням, ЗМІ здебільшого дізнаються від друзів її сім'ї. Зокрема, таким чином стало відомо, що Заворотнюк пережила операцію на головному мозку, і їй видалили злоякісну пухлину.

Крім того, за чутками, під час хірургічного втручання Анастасії пошкодили частину мозку і вся права сторона її тіла стала паралізованою.

Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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