Російська балерина Анастасія Волочкова активно бомбить свою сторінку в соцмережі фотографіями з відпочинку у Таїланді

Заявляючи перед відльотом, що нарешті-то усамітнитися і проведе час подалі від «людської заздрості і лихослів'я», 43-річна скандальна світська левиця звітує перед підписниками ледь не про кожен свій крок, передає Politeka.

Волочкова вже порядком встигла дістати численну армію хейтерів своїми горезвісними шпагатами, напівголими фото і розповідями про те, як не звертає уваги на заздрісників. Незважаючи на сотні і навіть тисячі коментарів образливого характеру, вона продовжує відчувати свою публіку.

Цього разу Настя опублікувала фото, на якому позує на яхті в рожевому бікіні, що ледь приховує пікантні місця, в шарфі на голові і сонцезахисних окулярах. В руках у неї мотузка, якою пришвартовують яхту.

«Прив'язаності бувають різного характеру... Але найсильніші, на мій погляд, це любов'ю, щирістю, добропорядністю, чистотою та світлом душі…», – підписала вона знімок.

Кадр традиційно спровокував масу коментарів. Волочкову звинуватили у використанні фотошопу, яким вона нібито підкоригувала талію, а також фанатам не сподобався вибір купальника, що абсолютно не приховує обвислі груди артистки.

«Настя! Цицьки треба переробити, висять до пупа», «Але все одно на цей раз фотошоп непоганий», «шо ж плечі не звузила, тільки талію нашопила?», «Купальник потрібен на 2 розміри більше. А це мабуть у доньки взяла», «Знову у дитини купальник скомуниздила», «Анастасія ви говорите про доброту щирість, але самі ж ображаєте неповноцінними і т д», «Настя, груди треба терміново змінити , виглядають негарно як два млинця…», – пишуть у коментарях.

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