Российская балерина Анастасия Волочкова активно бомбит свою страницу в соцсети фотографиями с отдыха в Таиланде

Заявляя перед отлетом, что наконец-то уединится и проведет время подальше от «человеческой зависти и злословия», 43-летняя скандальная светская львица отчитывается перед подписчиками едва ли не о каждом своем шаге, передает Politeka.

Волочкова уже порядком успела достать многочисленную армию хейтеров своими пресловутыми шпагатами, полуголыми фото и рассказами о том, как не обращает внимания на завистников. Несмотря на сотни и даже тысячи комментариев оскорбительного характера, она продолжает испытывать свою публику.

В этот раз Настя опубликовала фото, на котором позирует на яхте в розовом бикини, едва скрывающем пикантные места, в шарфе на голове и солнцезащитных очках. В руках у нее веревка, которой пришвартовывают яхту.

«Привязанности бывают разного характера... Но самые сильные, на мой взгляд, это любовью, искренностью, добропорядочностью, чистотой и светом души…», – подписала она снимок.

Кадр традиционно спровоцировал массу комментариев. Волочкову обвинили в использовании фотошопа, которым она якобы подкорректировала талию, а также фанатам не понравился выбор купальника, который совершенно не скрывает обвисшую грудь артистки.

«Настя! Сиськи надо уже переделать, висят до пупа», «Но всё равно на этот раз фотошоп неплох», «чо ж плечи не сузила, только талия нашопила?», «Купальник нужен на 2 размера больше. А этот видимо у дочки взяла», «Опять у ребёнка купальник скомуниздила», «Анастасия вы говорите про доброту искренность, но сами же обзываете ущербными и т д», «Настя, грудь надо срочно поменять , смотрится некрасиво как два блина…», – пишут в комментариях.

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