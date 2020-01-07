Відомий російський продюсер Йосип Пригожин несподівано заступився за ветеранів естради

Мова йде про Аллу Пугачову та Софію Ротару, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Як відомо, участь у новорічних вогниках центральних телеканалів цих артисток порядком розгнівала російське суспільство.

Так, ще до минулого Нового року з'явилася петиція з вимогою прибрати Пугачову і деяких її колег з Першого каналу в новорічну ніч. Однак у недавньому інтерв'ю чоловік Примадонни Максим Галкін запевнив, що це було «замовлення».

У цьому році на старожилів новорічних ефірів вилилося ще більше критики. Так, скандально відома екс-«прокурор» Криму, а нині заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська написала у себе в телеграм-каналі, що людям набридло дивитися застарілі шоу і бачити одні й ті ж обличчя.

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова вже ледве дихає, а співак Федір Шаляпін, відомий своїм романом з бізнес-леді в роках, видав, що Алла Борисівна має поступитися дорогою молодим виконавцям.

У свою чергу Йосип Пригожин у відповідь всім хейтерам заявив:

«Радійте, що у вас є Пугачова, Ротару. Ви будете плакати, коли їх не буде».

За його словами, в Росії зараз дуже мало по-справжньому хороших артистів, тому заміни цим співачкам просто немає.

Він також підкреслив, що в новорічних програмах з'являються нові зірки.

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Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачову.

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