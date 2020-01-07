Відома італійська актриса Моніка Беллуччі вразила ефектним видом в рекламному ролику

Італійська актриса Моніка Беллуччі знялась для рекламного відео, як у відвертій сукні робить собі макіяж. На кадрах можна побачити вражаюче декольте і яскраві риси 55-річної актриси. Відео 55-річна зірка виклала у себе в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, досколльте сторінку до кінця).

Спочатку над образом актриси ефектно порадотали стилісти, а Моніка вже внесла завершальні штрихи. А саме – нафарбувала прямо в кадрі губи яскраво-червоною помадою.

Вона інтригуюче посміхалася на камеру, опускала очі ниць, крутилася і грала очима. Її неймовірну красу і чарівність по достоїнству оцінили в мережі. У коментарях під відео шанувальники актриси почали дарувати їй всілякі приємні компліменти.

«Найкраща у світі», «Красуня», «елегантна і чудова красуня, ви дуже красива і дуже мила леді, я хочу зустрітися з вами», «Вона прекрасна», «Ти прекрасна з кожним макіяжем ... 💄😍💋», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що за один день відео з Монікою Беллуччі набрало півмільйона відміток «мені подобається» і тисячі коментарів від користувачів мережі.

Окремі фото з рекламної компанії з Беллуччі розлетілися по мережі.

Також раніше зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька знімків, на яких позує в чорних красивих речах. Один з образів Беллуччі був складений з чорного комбінезона з глибоким декольте. Белуччі знялася для модного глянцю l'officiel Maroc, в черговий раз довівши, що після 50 років жінки можуть виглядати молодо і свіжо.

Нагадаємо, що влітку Моніку Беллучі кинув художник Ніколя Лефевр, молодший за неї на 18 років. Інформацію вона підтвердила сама. Актриса зазначила, що її з 36-річним художником в даний час об'єднують лише дружні стосунки.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі заінтригувала новим похмурим чином: «Наче вдова».

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