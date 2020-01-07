Відома українська співачка Настя Каменських показала різдвяне фото на тлі гірлянд

На фото співачка позує в шикарному вечірньому платті з золотим поясом, що підкреслює фігуру Каменських. Настя забула на цей раз про білизну і по фото видно, що отримує задоволення від свого жаркого образу. На фоні можна помітити гірлянди. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі мої, у цей світлий празник хочу побажати бачити тільки хороше в навколишньому світі і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Цінуєте все, що маєте і насолоджуйтеся кожною миттю свого життя", - написала Настя під фото.

Фанати встигли залишити багато коментарів і 50 тисяч лайків:

"Настя як ти могла проміняти х-фактор на голос країни?", "Анастасія вогонь", "Богиня", "Ти бомба сповільненої дії", "Принцеса", "На перший погляд здалося що Ані Лорак! Як завжди шикарна", "Живіт видно ви помітили????".

Раніше ми повідомляли, що відомий український продюсер Потап (Олексій Потапенко) поділився фото, де він проводить час із знаменитою співачкою Настею Каменських, своєю дружиною.

На фото Потап і Настя позують біля велосипедів. Як можна зрозуміти, вони взяли їх в оренду, щоб поїздити, судячи з номерів на транспортних засобах. Потап позує в білій сорочці і шортах, а доповнює цибулю капелюх. Настя стоїть поруч в білому платті, швидше за все.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото.

"Які ви красиві", "Божечки", "Блін, хлопці, ну просто круто", "Милашки, добре відпочити", "я дуже люблю вашу фантастичну Настусю", "Це де, Маямі? Приходьте в гості", "Чудесні".

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