Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася знімком, де вона позує з східним красенем Анзаром Тетрадзе

Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бичолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоці свого знайомого. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Запропонувала Бичеле вчепиться взглядо", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і залишили безліч коментарів:

"Оу.. Світла і двоюрідна сестра Битча", "Ось це новина", "Які солодкі", "які ви тут красиві", "Це її хлопець?", "Ідеальність цього селфи зашкалює", "Просто друзі???нєє...ну нееее...", "Дві сестри вирішили повечеряти", "Огоого як Тіль)".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. З цього приводу артистка вже поділилася першими жаркими кадрами, позуючи на узбережжі. У крихітному бікіні фігура Світлани виглядала ще більш стрункою. Зазначимо, пост в Instagram з фото Лободи буквально завалили коментарями.

Повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

цього разу в розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний спосіб.

Справа в тому, що Світлана показала, як в оголеному вигляді сіла верхи на єдинорога.

Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю

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