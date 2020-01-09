У Мелітополі (Запорізька область) невідомий заліз на ялинку біля стели на вулиці Героїв України

Чоловік забрався майже до самої верхівки, пише Рoliteka.net. Хуліган попозував фотографу, висунувши одну з ніг.

Обличчя незнайомця прикрили "божевільним" смайликом.

Фото було оприлюднено в Instagram-групі "melitopol_gram".

Користувачі соцмережі прокоментували дії порушника:

"Всі, хто пише фотошоп - можете розслабитися, це не фотошоп", "Розумним його не назвеш", "Фууу, дурень. Мало того, що ялинку зіпсував, так ще й міг розбитися. Куди дивиться наша поліція, я взагалі в шоці", "Навіщо закривати обличчя. Країна повинна знати своїх дебілів", "Красава", "Чумачечий тип", "Мабуть, до зірки сил не вистачило! Кожен розважається, як може", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області стався конфуз з головною новорічною ялинкою.

Так, в селищі Дунаївці прикрашена зелена красуня впала прямо на головній площі.

Як виявилося, дерево впало через сильний вітер. На щастя, ніхто не постраждав.

В мережі почали активно обговорювати конфуз.

"А, може, це на щастя?", "Впасти але красиво", "Що-то вона зменшилася", "Бл**а муха це капець це капець перед новим роком кому додали роботи блін це ганьба "заліт", - написали коментатори.

Раніше ми писали, що у Івано-Франківську 3 січня, чоловік заліз на головну міську ялинку.

Інспектори помітили хулігана і зняли його. На місце події викликали поліцейських.

Порушник пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

Нагадаємо також, що в Одесі повним ходом йде утилізація нерозпроданих ялинок і сосен, якими завалили місто недбайливі торговці.

Зокрема,на підприємстві «Троянда» комунальники «Горзелентреста» активно переробляють на щепу ялини і сосни.

За словами головного інженера комунального підприємства, отримані в результаті утилізації тирсу передбачається в подальшому використовувати для мульчування грунтів і добрива при вирощуванні квітів.

Нагадаємо, самая "втомлена" новорічна ялинка України: кадри облетіли мережу, "Це на щастя?"

Як писала Politeka, скандал розгорівся навколо головної ялинки України: "до цивілізації далеко"

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