"Фотографу треба руки відірвати, не міг як слід відфотошопити Настю"

Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала публіку своїм виглядом, роздягнувшись на пляжі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим знімком з Таїланду, де вона зараз відпочиває. Волочкова з'явилася у воді у кромки берега в червоному купальнику. Артистка сидить на колінах, вигнувши спину трохи назад, і пригладив вологе волосся. На її обличчі сонцезахисні окуляри, щоправда, таке враження, що від яскравих променів все одно не рятують, так як вона скривилася в кадрі від світла. На задньому фоні балерини видніються яхти.

"Ранковий штиль... Яка ж краса навколо!🙏 Тиша і гармонія...🙏🌴❤️", - підписала знімок Волочкова.

Коментуючі накинулися на зірку, обговорюючи її зовнішній вигляд і її бікіні. Справа в тому, що користувачі мережі помітили, що щось не так з її животом, та й ноги деяких збентежили.

"Як вона набридла зі своїми тілесами!!!!!"

"О, новий купальник. Все одно груди старі все таки не вміщається..."

"А чого так живіт скукожився гармошкою , фотографу треба руки відірвати , не міг як слід відфотошопити Настю ! 😉"

"А чому живіт гармошкою?"

"Красиво. Обличчя б простіше 😁"

"Настя, ви не правильно фото підписали ..... потрібно було назвати « яхти і Я», а ні, вибачте «Я та яхти»!"

"Не вдало сіла.Ноги наче ампутовані"

"Не сумніваюся, що Настя кораблям показала шпагат"

Раніше ми повідомляли, Волочкова потрясла своїм вбранням, у якому вона з'явилася на концерті "Муммій Троля" в Таїланді. На ній була сукня в підлогу золотисто-сірого кольору на тонких бретельках і з незвичайним декором на талії. Волосся, як завжди, артистка зібрала в пучок. Її образ надихнув багатьох користувачів на коментарі. Деякі порівняли артистку з "трансформером".

«У 30 градусів спеки з 100% вологістю надіти плаття в підлогу з синтетики з люрексом це адекват? Подивіться, як одягнуті люди: бавовна-льон, короткі спідниці-шорти... Це ж не вечірній захід у Москві...», «Диво-жінка, жінка-трансформер», «Ось хочеться похвалити. Але знову ж таки на мумика вечірнє плаття...», «Невже не можна одягнути елегантні човники а не ці ре», - писали під фото.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру.

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