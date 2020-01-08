Российская балерина Анастасия Волочкова удивила публику своим видом, раздевшись на пляже
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим снимком из Таиланда, где она сейчас отдыхает. Волочкова предстала в воде у кромки берега в красном купальнике. Артистка сидит на коленях, выгнув спину немного назад, и пригладив влажные волосы. На ее лице солнцезащитные очки, правда, такое впечатление, что от ярких лучей все равно не спасают, так как она скривилась в кадре от света. На заднем фоне балерины виднеются яхты.
"Утренний штиль... Какая же красота вокруг!🙏 Тишина и гармония...🙏🌴❤️", - подписала снимок Волочкова.
Комментирующие накинулись на звезду, обсуждая ее внешний вид и ее бикини. Дело в том, что пользователи сети заметили, что что-то не так с ее животом, да и ноги некоторых обескуражили.
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"Как она надоела со своими телесами!!!!!"
"О, новый купальник. Все равно грудь старая все таки не вмещается..."
"А чего так живот скукожился гармошкой , фотографу надо руки оторвать , не мог как следует отфотошопить Настю ! 😉"
"А почему живот гармошкой?"
"Красиво. Лицо бы попроще 😁"
"Настя, вы не правильно фото подписали ..... нужно было назвать « яхты и Я», а нет, извините «Я и яхты»!"
"Не удачно села.Ноги как будто ампутированые."
"Не сомневаюсь, что Настя кораблям показала шпагат"
Ранее мы сообщали, Волочкова потрясла своим нарядом, в котором она предстала на концерте "Муммия Тролля" в Таиланде. На ней было платье в пол золотисто-серого цвета на тонких бретельках и с необычным декором на талии. Волосы, как всегда, артистка собрала в пучок. Ее образ вдохновил многих пользователей на комментарии. Некоторые сравнили артистку с "трансформером".
«в 30 градусов жары со 100% влажностью надеть платье в пол из синтетики с люрексом это адекват? Посмотрите, как одеты люди: хлопок-лен, короткие юбки-шорты... Это ж не вечернее мероприятие в Москве...», «Чудо-женщина, женщина-трансформер», «Вот хочется похвалить. Но опять же на мумика вечернее платье...», «Неужели нельзя одеть элегантные лодочки а не эти рэ», - писали под фото.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор.
Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.