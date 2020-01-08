"Фотографу надо руки оторвать, не мог как следует отфотошопить Настю"

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила публику своим видом, раздевшись на пляже

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим снимком из Таиланда, где она сейчас отдыхает. Волочкова предстала в воде у кромки берега в красном купальнике. Артистка сидит на коленях, выгнув спину немного назад, и пригладив влажные волосы. На ее лице солнцезащитные очки, правда, такое впечатление, что от ярких лучей все равно не спасают, так как она скривилась в кадре от света. На заднем фоне балерины виднеются яхты.

"Утренний штиль... Какая же красота вокруг!🙏 Тишина и гармония...🙏🌴❤️", - подписала снимок Волочкова.

Комментирующие накинулись на звезду, обсуждая ее внешний вид и ее бикини. Дело в том, что пользователи сети заметили, что что-то не так с ее животом, да и ноги некоторых обескуражили.

"Как она надоела со своими телесами!!!!!"

"О, новый купальник. Все равно грудь старая все таки не вмещается..."

"А чего так живот скукожился гармошкой , фотографу надо руки оторвать , не мог как следует отфотошопить Настю ! 😉"

"А почему живот гармошкой?"

"Красиво. Лицо бы попроще 😁"

"Настя, вы не правильно фото подписали ..... нужно было назвать « яхты и Я», а нет, извините «Я и яхты»!"

"Не удачно села.Ноги как будто ампутированые."

"Не сомневаюсь, что Настя кораблям показала шпагат"

Ранее мы сообщали, Волочкова потрясла своим нарядом, в котором она предстала на концерте "Муммия Тролля" в Таиланде. На ней было платье в пол золотисто-серого цвета на тонких бретельках и с необычным декором на талии. Волосы, как всегда, артистка собрала в пучок. Ее образ вдохновил многих пользователей на комментарии. Некоторые сравнили артистку с "трансформером".

«в 30 градусов жары со 100% влажностью надеть платье в пол из синтетики с люрексом это адекват? Посмотрите, как одеты люди: хлопок-лен, короткие юбки-шорты... Это ж не вечернее мероприятие в Москве...», «Чудо-женщина, женщина-трансформер», «Вот хочется похвалить. Но опять же на мумика вечернее платье...», «Неужели нельзя одеть элегантные лодочки а не эти рэ», - писали под фото.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.