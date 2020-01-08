З'явилися нові подробиці вбивства Галини Іванової, дівчини шоумена Гогена Солнцева

Подробицями поділився близький друг Галини, Сергій Дворцов, передає «Стархит».

Зазначимо, в минулому році на одному з шоу Гоген згадав сумну історію.

«Її вбив Бітцевський маніяк. Коли я дізнався про це, був просто шокований. Це був справжній кошмар», — ділився він.

Палаців ж вважає, що Солнцев занадто поверхово обізнаний про події.

Він зазначив, що Галина була дуже ефектною дівчиною з прекрасним почуттям гумору. Чоловіки виявляли до неї чималий інтерес.

«…але Галя не розтрачувала себе даремно. А ще вона займалася східними єдиноборствами і могла постояти за себе», — розповів концертний директор.

Серед залицяльників 37-річної брюнетки значився якийсь Єгор. Не зумівши домогтися розташування Галини, він дуже розлютився.

«Він сказав, мовляв, не дістанешся мені — будеш нічий! Ніхто не поставився до його погроз серйозно... Другого жовтня запросив Галю на концерт до моєї підопічної Віолеті Власової, вона погодилася. Настав третє жовтня — тиша. Четвертого числа дізнаюся з газет про те, що в Битцевском парку знайдено труп дівчини. Я не надав цьому значення», — розповів Палаців.

Пізніше Сергій побачив у свого друга пост в Instagram, з яких довідався, що Іванову вбили в ніч з третього на четверте жовтня. Поруч з нею, на відстані ста метрів, був розчленований труп чоловіка.

Спершу Сергій і близьке Галини припустили, що та прогулювалася з ним і випадково потрапила під гарячу руку маніяка.

«Але немає. Це були два різних вбивства, вчинені в різні дні, як з'ясувалося потім. Над Галею поглумилися, потім задушили і зарізали. 28 ножових поранень... Я зв'язався з батьками Галі. Вони мені розповіли, що в день трагедії вона поверталася з тренування в спортивному костюмі, тобто на ній не було вульгарною одягу типу короткій спідниці, яка могла б привернути увагу зловмисника», — зазначив Дворцов.

12 жовтня її поховали в місті Видне. Бітцевський маніяк, спійманий і перебуває за ґратами.

Але друзі Галини Іванової впевнені, що вбивця — зовсім не він.

«Сподіваюся, справедливість восторжествує», — підсумував Дворцов.

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