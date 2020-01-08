Появились новые подробности убийства Галины Ивановой, девушки шоумена Гогена Солнцева

Подробностями поделился близкий друг Галины, Сергей Дворцов, передает «Стархит».

Отметим, в прошлом году на одном из шоу Гоген вспомнил печальную историю.

«Ее убил Битцевский маньяк. Когда я узнал про это, был просто шокирован. Это был настоящий кошмар», — делился он.

Дворцов же считает, что Солнцев слишком поверхностно осведомлен о произошедшем.

Он отметил, что Галина была очень эффектной девушкой с прекрасным чувством юмора. Мужчины проявляли к ней немалый интерес.

«…но Галя не растрачивала себя попусту. А еще она занималась восточными единоборствами и могла постоять за себя», — рассказал концертный директор.

Среди ухажеров 37-летней брюнетки числился некий Егор. Не сумев добиться расположения Галины, он очень разозлился.

«Он сказал, мол, не достанешься мне — будешь ничей! Никто не отнесся к его угрозам серьезно... Второго октября пригласил Галю на концерт к моей подопечной Виолетте Власовой, она согласилась. Настало третье октября — тишина. Четвертого числа узнаю из газеты о том, что в Битцевском парке найден труп девушки. Я не придал этому значения», — рассказал Дворцов.

Позже Сергей увидел у своего друга пост в Instagram, из которых узнал, что Иванову убили в ночь с третьего на четвертое октября. Рядом с ней, на расстоянии ста метров, находился расчлененный труп мужчины.

Сперва Сергей и близкое Галины предположили, что та прогуливалась с ним и случайно попала под горячую руку маньяка.

«Но нет. Это были два разных убийства, совершенные в разные дни, как выяснилось потом. Над Галей надругались, потом задушили и зарезали. 28 ножевых ранений... Я связался с родителями Гали. Они мне рассказали, что в день трагедии она возвращалась с тренировки в спортивном костюме, то есть на ней не было вульгарной одежды типа короткой юбки, которая могла бы привлечь внимание злоумышленника», — отметил Дворцов.

12 октября ее похоронили в городе Видное. Битцевский маньяк, пойман и находится за решеткой.

Но друзья Галины Ивановой уверены, что убийца — совсем не он.

«Надеюсь, справедливость восторжествует», — заключил Дворцов.

Напомним, скандально известный российский ведущий Гоген Солнцев воссоединился со своей женой-пенсионеркой после недавнего расставания

Об этом шоумен рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. 37-летний ведущий признался, что помирился со своей супругой — 63-летней актрисой Екатериной Терешкович.

По словам Гогена Солнцева, 2018 год стал для них с супругой непростым. При этом ведущий отмечает, что им удалось оставить все разногласия в прошлом, и этот старый Новый год они отметили вместе. Причем, как отмечает шоумен, после долгожданного воссоединения пара целые сутки провела в постели.

Напомним, Гоген Солнцев вернулся к жене-пенсионерке: «Провалялись сутки в постели».

Как сообщала Politeka, Гоген Сонцев заподозрил свою пенсионерку — жену в неверности: Брось ее – и дело с концом.

Также Politeka писала, что стало со звездой любимых фильмов: такого никто не ожидал.