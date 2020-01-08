26-річна Алла Добкіна, донька українського політика Михайла Добкіна, здивувала домашніми кадрами

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram відома українка поділилася кількома фото з батьком-екс-нардепом. Так, на одному з кадрів вона притулилася до щоки Добкіна своєю щокою, а на іншому ніжно поцілувала його. Алла з'явилася в чорному піджаку, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики. Михайло Маркович на обох кадрах тримає руку біля підборіддя і дивиться прямо в об'єктив. В його погляді читається посмішка і гордість за дочку. У підписі до фото дівчина тегнула батька.

Знімки викликали справжній фурор в мережі, коментуючі вишикувалися в чергу, щоб залишити свої п'ять копійок.

"Це і є саме батьківська любов до дочки!"

"Ці емоції не передати словами👏"

"Яке щастя на батьковому обличчі"

"🔥круті"

"Фото світиться щастям🎆це так і є"

"Любов до батьків-це сила😉"

"Блін, схожі!"

"Дуже схожі 👌"

"Михайло Маркович ..😂😂😂😂ви як науковий співробітник ..😇😇😇крута фотка....як то віє добром....❣️"

Раніше ми повідомляли, Алла Добкіна показала в мережі однорічного сина. Онук Михайла Марковича зібрав безліч аплодисментів. Дівчина їхала у справах і сфотографувала сина в автомобілі в крісельці. Примітно, що на малюкові були сонячні окуляри, в руках він тримав книжку і м'яку іграшку.

Алла при цьому з'явилася в чорній футболці і такого ж кольору піджаку. Дівчина з розпущеним волоссям і трохи втомленим поглядом дивилася в об'єктив. Вона не посміхалася на відміну від дитини.

"Малюк виріс🖤 вже з мамою по справах😊", - підписала знімок Алла.

Хлопчика охрестили в коментарях "маленьким замом".

Також ми писали, Алла Добкіна блиснула принадами після Нового року. Фігура дівчини зовсім не постраждала від різного роду "олів'є". Алла постала в топі червоного кольору і спортивних чорних штанях. Видно, що її тіло знаходиться в прекрасній формі: підтягнутий животик, соковиті груди і стрункі ніжки.

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