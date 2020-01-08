26-летняя Алла Добкина, дочка украинского политика Михаила Добкина, удивила домашними кадрами

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм известная украинка поделилась несколькими фото с отцом-экс-нардепом. Так, на одном из кадров она прижалась к щеке Добкина своей щекой, а на другом нежно его поцеловала. Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики. Михаил Маркович на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив. В его взгляде читается улыбка и гордость за дочь. В подписи к фото девушка тегнула отца.

Снимки вызвали настоящий фурор в сети, комментирующие выстроились в очередь, чтобы оставить свои пять копеек.

"Это и есть именно отцовская любовь к дочери!"

"Эти эмоции не передать словами👏"

"Какое счастье на папином лице"

"🔥крутые"

"Фото светится счастьем🎆это так и есть"

"Любовь к родителям это сила😉"

"Блин, похожи!"

"Очень похожи 👌"

"Михаил Маркович ..😂😂😂😂вы как научный сотрудник МГиМо..😇😇😇крутая фотка....как то добром веет....❣️"

Ранее мы сообщали, Алла Добкина показала в сети годовалого сына. Внук Михаила Марковича собрал множество аплодисментов. Девушка ехала по делам и сфотографировала сына в автомобиле в креслице. Примечательно, что на малыше были солнечные очки, в руках он держал книжку и мягкую игрушку.

Алла при этом предстала в черной футболке и такого же цвета пиджаке. Девушка с распущенными волосами и немного уставшим взглядом смотрела в объектив. Она не улыбалась в отличие от крохи.

"Вырос малыш🖤 уже с мамой по делам😊", - подписала снимок Алла.

Мальчика окрестили в комментариях "маленьким замом".

Также мы писали, Алла Добкина сверкнула прелестями после Нового года. Фигура девушки не пострадала совсем от различного рода "оливье". Алла предстала в топе красного цвета и спортивных черных штанах. Видно, что ее тело находится в прекрасной форме: подтянутый животик, сочная груди и стройные ножки.

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