Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

На тлі чуток про майбутнє розлучення зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе, Віра вирішила поділитися зворушливим сімейним кадром. Так, під час святкування Різдва Віра вирішила показати всю свою велику сім'ю.

На представленому кадрі можна побачити саму Віру, її чоловіка, маму та молодшу доньку Сару, а також сестер та їх дітей. Старша дочка Віри не була присутня, оскільки зараз Соня знаходиться за кордоном.

"Всією родиною вітаємо з Різдвом. Здоров'я, миру, любові і Ангела-Хранителя завжди поруч", - пише під фото в Instagram співачка.

Шанувальники Віри не змогли пройти повз вельми компрометуючого фото, тому написали безліч слів на адресу зірки.

Раніше під знімком в Instagram вона розповіла про підсумки року: «Очманілий і продуктивний рік був у мене! 💛 По всіх фронтах !) підсумки лінь писати так і я просто насолоджуюся його результатами ! Нехай 2020й буде ще краще! Ось що я бажаю собі разом з міцним здоров'ям!) Чого ви собі бажаєте найбільше?».

Шанувальники Віри не залишилися байдужі, а деякі навіть не оцінили природний вигляд Брежнєвої:

"Бажаю щастя вашій родині і нових починань! Частіше приїжджайте з концертами в Тбілісі! ❤️🌹», «А чет як з бодуна.. Бухаешь?», «А я бажаю собі зустріти ще більше людей "мотиваторів"», «Прочитала: "обідній і продуктовий був рік..."))))))) суєта".

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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