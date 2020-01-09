Російська балерина Анастасія Волочкова продовжує ділитися зі своїми підписниками в Instagram постами з відпочинку

Так, деякий час тому зірка опублікувала фотографію, на якій демонструє свої стрункі ніжки, пише Рoliteka.net.

Артистка позувала на яхті з синіми сидіннями. Анастасія вибрала для виходу білу майку на тонких лямках і джинсові шорти. Її образ завершували головний убір, окуляри та інші аксесуари.

Волочкова розтягнулася на сидінні, показуючи всю довжину струнких ніжок. При цьому балерина посміхалася і дивилася в камеру.

"Ну все. Ми вирішили на кілька днів покинути нашу дружну і веселу компанію і усамітнитися на такому закритому острові, де нас ніхто не знайде! І не зможе складати легенд!💪 Яке щастя! І Краса! Я, звичайно, розповім, що це буде за приватне місце. Але пізніше 😉🌴", - написала Анастасія.

За годину пост балерини зібрав понад 4000 позначок "Подобається".

"Все-таки дивно, якщо людина не робить нічого поганого, відпочиває зі своїми близькими ,в колі друзів , а не ворогів, а таке відчуття, що ви всіх оточуючих боїтеся, не буде ховатися від усіх, не буде викладати тільки себе, адже таке щастя, коли з тобою коханий чоловік, улюблена дочка, улюблена подруга але по всій видимості насправді нікого немає, і ви дуже самотні", - написала одна з коментаторів, на що Анастасія обурилася і тут же відповіла:

"Так зі мною коханий чоловік! І я хочу цю радість не освячувати, а зберегти. І не вам вчити мене жити😝. Ось ви заздрісна тупиця...😂 Ну як я можу бути одна?😂 Це вам би цього хотілося😂😂😂😂 Не дочекаєтеся😂".

Люди в коментарях не зрозуміли випаду артистки і висловили свою думку:

"навіщо опускатися до образ....Як то хабалкой вже пахне......розчарувала ти мене...начебто ,людина мистецтва ,а дурепа -дурепою.б.", "Скажіть, чому ви ображаєте всіх? Адже Вас ніхто не обзивав".

Інші ж люди обсудили зовнішність балерини:

"Норм фото, все красиво. Навіщо ці дитячі купальники , якщо можна виглядати відмінно", "Красуня, сподіваюся, що поруч з вами гідний чоловік👍🎄🎄❤️❤️ви розумниця 😘😘❤️".

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