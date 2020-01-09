Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться со своими подписчиками в Инстаграм постами с отдыха

Так, некоторое время назад звезда опубликовала фотографию, на которой демонстрирует свои стройные ножки, пишет Рoliteka.net.

Артистка позировала на яхте с синими сиденьями. Анастасия выбрала для выхода белую майку на тонких лямках и джинсовые шорты. Ее образ завершали головной убор, очки и другие аксессуары.

Волочкова растянулась на сиденье, показывая всю длину стройных ножек. При этом балерина улыбалась и смотрела в камеру.

"Ну все. Мы решили на пару дней покинуть нашу дружную и веселую компанию и уединиться на таком закрытом острове, где нас точно никто не найдёт! И не сможет слагать легенд!💪 Какое счастье! И Красота! Я, конечно расскажу, что это будет за частное место. Но позже 😉🌴", - написала Анастасия.

За час пост балерины собрал более 4000 отметок "Нравится".

"Всё-таки странно, если человек не делает ничего предосудительного, отдыхает со своими близкими ,в кругу друзей , а не врагов, а такое чувство, что вы всех окружающих боитесь, не будет скрываться ото всех, не будет выкладывать только себя, ведь такое счастье, когда с тобой любимый человек, любимая дочь, любимая подруга но по всей видимости на самом деле никого нет, и вы очень одиноки", - написала одна из комментаторов, на что Анастасия возмутилась и тут же ответила:

"Так со мной любимый человек! И я хочу эту радость не освящать, а сохранить. И не вам учить меня жить😝. Вот вы завистливая тупица...😂 Ну как я могу быть одна?😂 Это вам бы этого хотелось😂😂😂😂 Не дождетесь😂".

Люди в комментариях не поняли выпада артистки и высказали свое мнение:

"зачем опускаться до оскорблений....Как то хабалкой уже попахивает......разочаровала ты меня...вроде ,человек искусства ,а дура -дурой.б.", "Скажите, почему вы всех оскорбляете? Ведь Вас никто не обзывал".

Другие же люди обсудили внешность балерины:

"Норм фото, все красиво. Зачем эти детские купальники , если можно выглядеть так отлично", "Красавица, надеюсь, что рядом с вами достойный мужчина👍🎄🎄❤️❤️вы умница 😘😘❤️".

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