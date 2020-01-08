Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинку

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши при досить неоднозначнкю реакцію серед користувачів Instagram.

“А ось морська прогулянка в ніжних тонах на яхті була просто чарівною!🌺😊 Платтячко мені подарувала моя подруга і Сусідка Юля #анастасияволочкова #волочкова #балет #росія #я #любов #радість #квіти #щастя #ми #відпочинок #море», – пише Волочкова під новим постом.

Користувачі не залишилися байдужі:

«Очей не відірвати!🕊», «Як добре вам в сукні😍», «Super Настя! Красиво! В рожевому і без своїх шльопанець з квітами», «Ух круто, бабка», «на голові ?», «Дуже красиво👍👍👍», «Хоч одне гідне сукня», «Всі розгортає циркуль свій...в утриманки тебе більше не беруть!», «Чудова Волочкова ))».

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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