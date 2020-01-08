Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
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Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.
Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав при довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователе Инстаграм.
“А вот морская прогулка в нежных тонах на яхте была просто волшебной!🌺😊 Платьице мне подарила моя подруга и Соседка Юля #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море», – пишет Волочкова под новым постом.
Пользователи не остались равнодушны:
«Глаз не оторвать!🕊», «Как хорошо вам в платье😍», «Super Настя! Красиво! В розовом и без своих шлёпанец с цветами», «Ух круто, стрекоза», «Что на голове ?», «Очень красиво👍👍👍», «Хоть одно достойное платье», «Все разворачивает циркуль свой...в содержанки тебя больше не берут!», «Великолепная Волочкова ))».
Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.
Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.
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