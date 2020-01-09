Колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос вперше за довгий час опубліковала фото з чоловіком і нещодавно народженою дочкою

Співачка з'явилася на знімку з чоловіком, бізнесменом Олександром Кучеренком в новорічній локації, пише Рoliteka.net. Позаду сім'ї можна помітити ялинку.

Санта на руках тримала дочку, обличчя якої закрила рожевим сердечком. Поруч з подружжям також сиділа маленька собачка.

Для фото артистка вибрала ніжно-рожевий наряд, а також розпустила хвилясте волосся. Її чоловік сидів перед камерою в білій сорочці і чорних джинсах.

Санта притулилася до чоловіка і широко посміхнулася, а останній дивився в об'єктив.

«Щасливого Різдва від нашої сім'ї», - написала Санта.

За 16 годин пост Дімопулос зібрав понад 27 тисяч лайків та коментарів.

"Скільки заздрісних жінок😕 Ви мені дуже подобаєтесь, Санта❤️", "Красивий і щасливі’ як малюк, скільки вже?", "Love ypu both❤️❤️❤️", "♥️♥️♥️З Різдвом! Які ви гарні ♥️♥️♥️", "Дуже гарна сім'я", "Які волоссячко! І це в чотири місяці!) Клас))", " ❤️❤️❤️", "Які ж ви гарні", "Дуже красива пара!😍😍😍", "так, рада так любов!❤ з Різдвом!!!", "Вітаю З Різдвом вашу гарну сім'ю!🎉🎉🎉🎉😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос, яка нещодавно стала мамою вдруге, не втомлюється демонструвати свою ідеальну фігуру.

На новому знімку Санта позує на дивані в рожевому платті, яке вона подпоясала, тим самим підкресливши тонку талію.

Дімопулос розпустила хвилясте волосся, яке прикрило її груди. Виглядає зірка щасливо.

З нею була маленька собачка.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос, з'явилася у відвертому вбранні.

Зірка позувала в компанії подруг.

Зокрема, Санта одягла чорну сукню з глибоким декольте, яке привідкрило її груди. Довге вбрання підкреслило ідеальну фігуру чемпіонки з бодіфітнесу. Образ доповнила чорна маленька сумочка.

Варто відзначити, що на зірці був макіяж з акцентом на яскраві губи. Коротке хвилясте волосся завершували образ, по всій видимості, 1930-х років.

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