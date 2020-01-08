Дочка епатажної співачки Олі Полякової Маша, яка слідом за зірковою мамою активно показує фото в купальнику, в цей раз знову здивувала користувачів мережі

Як відомо, Оля Полякова — епатажна поп-виконавиця, яка носить горде звання суперблондинки української сцени. Зірка із задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими фото в соціальних мережах. Дочка Олі Полякової слідує її прикладу. І ось сьогодні на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікувала яскраве і провокаційне фото, повідомляє Politeka.

Не так давно Маша показала, як зважилася на експерименти із зовнішністю. Як виявилося, дівчина зробила собі пірсинг носа. І вельми хворобливий, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

А сьогодні юна модель показала себе не менш зухвале вигляді.

Так, на прогулянку Маша вийшла в легкому леопардовому вбранні з голими руками. Її волосся зібране у хвіст і покладені на одне плече, на обличчі Полякової легкий макіяж, а в її вухах масивні сережки.

"Початок нового життя. А як ви почали своє нове десятиліття?", – пише Маша під новим фото. Шанувальники тут же прокоментували побачене.

Раніше в новому пості Полякова-молодша вирішила попросити у передплатників ради для зовсім недитячою проблеми. Дівчина не могла вибрати шубу. Вона опублікувала кілька фотографій з магазину, на яких вона приміряє різні варіанти.

«Хлопці, допоможіть вибрати шубку, яка вам найбільше подобається. Я особисто не можу вирішити, врятуйте будь ласка», — попросила Маша.

Коментатори тут же почали радити Полякової, яка шуба виглядає на ній найкраще.

«Прям вау, модно, стильно мило і молодіжно, бери рожеву», «Ніяка, ти молода дівчина, а шуби старять, це для дорослих жінок, але як модель ти розумник», «Ти в цих шубах ка 40-річна дама, ніяка, купи пуховичек», — пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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