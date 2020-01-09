Артистка була у ванній зовсім не голою

Співачка Ольга Серябкіна навіть після відходу з групи "Серебро" (MOLLY) стає все більш популярною

Шанувальники творчості і фігури артистки створили в Instagram фан-сторінку зірки, пише Рoliteka.net.

На знімках, оприлюднених фанатами, зірка з'явилася у відвертому образі. Дівчина перебувала в пінній ванні, однак при цьому у куртці, яку розстебнула.

Образ Ольги доповнив незвичайний макіяж з білими стрілками і підведеними очима, а також великі сережки, що нагадують пружину.

На знімках зірка або лежить у ванній, або піднімається і зухвало дивиться в камеру.

"Ніхто не зможе врятувати тебе від утоплення, якщо ти не готовий залишити океан 😉#molly", - підписані фото.

За годину пост артистки зібрав приблизно 800 лайків і трохи коментарів.

"Привіт лелик🙌", "Я зможу 😊😊😊", "Beautiful🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оль ти що куртку забула зняти?", "Давай потонемо разом🛶😂", "Прикольно виглядаєш Олька👍", "Ну прямо подруга Іхтіандра)", "Навчися вигрібати", "Часом і не хочеться щоб тебе рятували)", "🔥сексик 👍", "без одягу ще краще", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна, яка тепер виступає сольно, як Molly - здивувала публіку.

Дівчина роздяглася серед білого дня. На фото зірка красувалася напівголою і в незвичайному вбранні - досконалого приголомшливого кольору ліфчику.

Зірка спустила теплий комбінезон і була в такій незвичайній білизні. Незвичайне воно ще й тому, що текстура тканини виробу, схоже, щільна, як у светра.

"Не холодно", - підписала артистка знімок.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна понежилася у ліжку напівгола.

Зірка позувала вся в білому: в піджаку та штанях - на тлі ретромобиля.

Під костюм виконавиця наділа блискучий декольтованний топ і саме такою Molly постала перед шанувальниками 4 січня в мережі.

Слідом за цим інтригуючим знімком, фанати зірки опублікували більш гарячий - "піжамний".

Раніше повідомлялося, що Оля застигла в пікантній позі, стоячи на четвереньках. На ній - топ зі стразами, який оголив її тонку талію і така ж спідничка з блискучими колготками.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.