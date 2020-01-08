Анастасія Волочкова потішила шанувальників пікантними кадрами, щоправда, не всім новий знімок з "безлюдного" пляжу припав до смаку

Зірка російського балету показалася роздягненою і продемонструвала публіці, як релаксує на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Цього разу Анастасія Волочкова сфотографувалася стоячи біля лінії моря в рожевому роздільному купальнику, сланцях, прикрашених штучними квітами і, у традиційній для неї манері, посвітила пікантними частинами тіла.

Виставивши напоказ свої довгі ноги, стегна і груди, які, як відзначили багато з її підписників втратили форму - "обвисли", артистка стала активно "спілкуватися" зі своїми фанами в мережі, "доводячи", що і з нею і з її грудьми, а також з особистим життя - все в порядку.

Раніше Анастасія купалася в темних окулярах, звертаючись до підписників.

Зірка похвалилася відпочинком в Таїланді, розповідаючи, що добре проводить час з великою компанією.

Також артистка зачепила тему чоловіка, з яким вона сфотографувалася. За словами Волочкової, люди, які будують здогадки і "проводять розслідування" про те, хто її наречений - "недалекі".

Артистка зізналася, що вона розкриє ім'я улюбленого лише тоді, коли сама захоче.

В кінці Анастасія сказала - нехай люди і далі пишуть їй гидоти, але не переходячи межу розсудливості.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній