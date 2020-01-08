Анастасия Волочкова побаловала поклонников пикантными кадрами, правда, не всем новый снимок с "безлюдного" пляжа пришелся по вкусу
Звезда российского балета показалась раздетой и продемонстрировала публике, как релаксирует на пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.
В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась стоя у линии моря в розовом раздельном купальнике, сланцах, декорированных искусственными цветами и, в традиционной для нее манере, посветила пикантными частями тела.
Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра и грудь, которая, как заметили многие из ее подписчиков потеряла форму - "обвисла", артистка стала активно "общаться" со своими фанами в сети, "доказывая", что и с ней и с ее грудью, а также с личной жизнью - все в порядке.
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Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам.
Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.
Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".
Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.
В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.
"Привет из Таиланда. Люди, не переходите границы благоразумия.. Это не красит. Многим, кому неймется, хочется сказать: Живите своей жизнью, а не моей.. Хотя, моя, конечно, ярче и интереснее😉😊🌺👍💃", - добавила в посте звезда.
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