Анастасия Волочкова побаловала поклонников пикантными кадрами, правда, не всем новый снимок с "безлюдного" пляжа пришелся по вкусу

Звезда российского балета показалась раздетой и продемонстрировала публике, как релаксирует на пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась стоя у линии моря в розовом раздельном купальнике, сланцах, декорированных искусственными цветами и, в традиционной для нее манере, посветила пикантными частями тела.

Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра и грудь, которая, как заметили многие из ее подписчиков потеряла форму - "обвисла", артистка стала активно "общаться" со своими фанами в сети, "доказывая", что и с ней и с ее грудью, а также с личной жизнью - все в порядке.

Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам.

Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.

Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".

Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.

В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.

"Привет из Таиланда. Люди, не переходите границы благоразумия.. Это не красит. Многим, кому неймется, хочется сказать: Живите своей жизнью, а не моей.. Хотя, моя, конечно, ярче и интереснее😉😊🌺👍💃", - добавила в посте звезда.

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