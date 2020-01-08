Скандальна російська ведуча Ксенія Собчак приголомшила зворушливим відео з маленьким сином

Як передає Politeka, 38-річна російська співачка відправилася на відпочинок на найпопулярніший гірськолижний курорт Куршевель і радує фоловерів частими оновленнями свого Instagram. Так, Собчак поділилася зворушливим відео зі своїм трирічним сином від попереднього шлюбу Платоном Віторганом (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах з номера готелю маленький хлопчик підходить до мами, задирає светрик і дивує Собчак несподіваним проханням: «Мама, поцілуй мені пупік». Така дивна фраза розсмішила ведучу, однак вона все ж погодилась: «Добре, зайчику».

«Несподіване бажання сина-закон!))) чи «дитина до зустрічі з Путіним готова!», - підписала відео Собчак, натякаючи на відомий інцидент, коли президент РФ ні з того ні з сього поцілував незнайомого хлопчика в живіт під час зустрічі з росіянами.

Під постом Собчак тут же зібралося безліч коментарів.

«Гарний животик», «Такий класний у вас син, погляд такий усвідомлений», «Залишилося підготувати Путіна) а то він останнім часом без полку ФСТ нікого целовати не хоче», «Мимимишность», «Треба ж як на маму схожий, навіть погляд», «Гостра потреба у дитини», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Собчак зробила чоловікові, режисерові Костянтину Богомолову прочуханку прямо перед камерою. Ксенія поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому вони з чоловіком піднімаються на гору - в повній екіпіровці - щоб покататися на лижах. До речі, родина відпочиває в Куршевелі. На гірськолижний курорт Ксенія взяла з собою і 3-річного сина Платона від першого шлюбу.

Поки вони піднімаються на гору, Собчак вирішила влаштувати Богомолову жартівливе інтерв'ю, темою якого стала нещодавня відмова WADA відлучити російських спортсменів від Олімпіади з-за допінгових скандалів.

Нагадаємо, Собчак влаштувала чоловікові прочухана за симпатичну інструкторшу: "Ксюшо, не ганьбися".

Як повідомляла Politeka, Собчак похвалилася, як відпочиває з чоловіком: "На легкому допінгу".

Також Politeka писала, що Богомолов видав всю правду про розставання з Собчак: "Неможливо...".