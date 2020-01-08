Дочка відомого українського продюсера Потапа Наташка Горова зняла відео, як її мати підняли в повітря два ковбоя з голими торсами

На кадрах можна помітити двох чоловіків, які підняли Ірину Горову в повітря на руках. Колишня дружина Потапа позувала в джинсах і кросівках, а чоловіки були в капелюхах, з голим торсом і джинсах. Їх образ був доповнений ковбойськими чобітьми. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Наташки Горовий.

Фанати не змогли оцінити ролик, так як дочка Потапа розмістила кадри в сторіс. У них немає такої функції, яка дозволила б залишати коментарі.

Раніше ми повідомляли, що дочка Потапа облягла видатні форми і показалася у всій красі.

Так, вона в компанії двох молодих людей демонструє форми в шкіряних штанях після того, як один з них каже: «Наташа сьогодні у стилі шкіряного журавлика».

Уточнимо, що після цього Горова повертається «гордістю Кардашьян» на камеру, демонструючи ідеальне тіло. Після цього заявляє прямо на камеру: «Да, особливо ззаду нічого. Це я ще так, дуже скромна».

Звернемо увагу, що шанувальники дівчата залишилися безмовні і не змогли висловити своє захоплення. Кадри Горова викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що донька українського продюсера Ірини Горової, Наталя, написала зворушливий пост матері.

Відомо, що 20 грудня зірка святкує 42-ий день народження. Наталя, яку в свій час удочерив ще тоді чоловік Ірини, Потап, присвятила милий пост матері, розмістивши кілька спільних фото.

Так, Наталя показала архівні знімки з Іриною, а також один сучасний. На останньому продюсер і її дочка позують у сукнях на тонких бретельках, поверх яких надіті сіточки.

Нагадаємо, колишня Потапа похвалилася відпочинком за кордоном з дітьми

А ще Politeka писала, що колишня дружина Потапа з дітьми виїхала з України

Також Politeka повідомляла, що Потап показав фото з колишньою дружиною і заінтригував мережа



