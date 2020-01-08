Дочь известного украинского продюсера Потапа Наташка Горовая сняла видео, как ее мать подняли в воздух два ковбоя с голыми торсами

На кадрах можно заметить двоих мужчин, которые подняли Ирину Горовую в воздух на руках. Бывшая жена Потапа позировала в джинсах и кроссовках, а мужчины были в шляпах, с голым торсом и джинсах. Их образ был дополнен ковбойскими сапогами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Наташки Горовой.

Фанаты не смогли оценить ролик, так как дочь Потапа разместила кадры в сторис. В них нет такой функции, которая позволила бы оставлять комментарии.

Ранее мы сообщали, что дочь Потапа обтянула выдающиеся формы и показалась во всей красе.

Так, она в компании двух молодых людей демонстрирует формы в кожаных штанах после того, как один из них говорит: «Наташа сегодня в стиле кожаного журавлика».

Уточним, что после этого Горовая поворачивается «гордостью Кардашьян» на камеру, демонстрируя идеальное тело. После этого заявляет прямо на камеру: «Да, особенно сзади ничего. Это я еще так, сильно скромная».

Обратим внимание, что поклонники девушки остались безмолвны и не смогли высказать свое восхищение. Кадры Горовая выбросила в Сторис.

Сообщалось, что дочь украинского продюсера Ирины Горовой, Наталья, написала трогательный пост матери.

Известно, что 20 декабря звезда празднует 42-ой день рождения. Наталья, которую в свое время удочерил еще тогда муж Ирины, Потап, посвятила милый пост матери, разместив несколько совместных фото.

Так, Наталья показала архивные снимки с Ириной, а также один современный. На последнем продюсер и ее дочь позируют в платьях на тонких бретельках, поверх которых надеты сеточки.

Напомним, бывшая Потапа похвасталась отдыхом за границей с детьми

А еще Politeka писала, что бывшая жена Потапа с детьми уехала из Украины

Также Politeka сообщала, что Потап показал фото с бывшей женой и заинтриговал сеть



